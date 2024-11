Tre calci piazzati e due vecchie conoscenze della Serie A vendetta francese contro l’Italia

Leggi su Sportface.it

Lucas Digne e Adrien Rabiot sono i protagonisti che non ti aspetti nella notte di San Siro. Negli ultimi 90 minutifase a girone di Nations League,spreca il match ball per il primatola Francia, che restituisce il 3-1 dell’andata, agguanta gli azzurri a quota 13 e chiude davanti per la miglior differenza reti. Quanto si può cambiar marcia, in positivo o in negativo, in tre giorni? La risposta arriva direttamente dalle due squadre in campo. Padroni di casa lanciati dopo la bella vittoriail Belgio, ospiti reduci dal deludente pareggio interno con Israele. Spalletti, però, cambia un solo giocatore di movimento, mentre Deschamps ne sostituisce sette. Assenti Mbappé e Camavinga, ma in pochi lo avranno notato. Sulla sinistra non c’è Theo Hernandez a correre sulle zolle del suo giardino di casa, eppure Digne è l’uomo partita.