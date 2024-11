Sport.quotidiano.net - Spalletti, il bicchiere è vuoto solo a metà: "Il ko non deve toglierci le nostre certezze"

C’è delusione sul volto di Lucianoper il risultato negativo della serata di San Siro. L’1-3 arriva dopo una serie di partite ben giocate e risolte positivamente anche in termini di punteggio, cosa che non è accaduta al cospetto dei francesi e il commissario tecnico, nel post-partita, prova a spiegare perché. "Quando potresti vivere una serata più tranquilla, poi vai dentro e prendi subito gol - racconta il selezionatore partendo dai primi minuti della gara -. Non siamo stati bravi a rimanere tranquilli, perché siamo andati subito a tentare di forzare la partita, spendendo tante energie. Una volta trovato loro il raddoppio è arrivato subito il 2-1 e sembrava una partita più in equilibrio, da poter gestire e invece il 3-1 ci ha creato problemi di nuovo su un calcio piazzato. Chiudendosi loro è diventato difficile trovare spazi".