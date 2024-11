.com - Operazione contro il clan Mazzaferro, frodi fiscali e riciclaggio: 25 arresti

Leggi su .com

A Roma eseguita una vastaun’organizzazione criminale associata alla cosca, sequestrando beni per circa 7 milioni di euro e arrestando 25 persone. L’indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) e condotta dalla Guardia di Finanza con il supporto del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata (SCICO), ha smascherato un complesso sistema difinalizzato a finanziare attività illecite. Tra i reati contestati figurano l’emissione di fatture false,e indebita percezione di fondi pubblici, tutti commessi per favorire l’organizzazione ‘ndranghetistica.Dettagli dell’e sequestri milionariL’indagine ha portato all’arresto di 25 persone, di cui 7 condotte in carcere, 12 poste aglidomiciliari e 6 soggette all’obbligo di firma presso la polizia giudiziaria.