Gaeta.it - Napoli ospita la tredicesima edizione del Premio di giornalismo “Francesco Landolfo”

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il 21 novembre 2024, si svolgerà ala cerimonia di premiazione delladeldi”. L’evento, che si terrà presso l’Istituto di Cultura Meridionale, rappresenta un’importante occasione per celebrare il lavoro dei giornalisti della Campania e il loro contributo alla narrazione della realtà locale. Tra i presenti, si segnala la partecipazione di Carlo Bartoli, presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, che porterà il suo saluto ufficiale ai vincitori e ai partecipanti.I premiatiL’di quest’anno ha visto un numero notevole di produzioni meritevoli, suddivisi in diverse categorie. Carta Stampata: Due articoli hanno ricevuto il riconoscimento in questa area, entrambi premiati ex aequo.