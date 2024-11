Napolipiu.com - Napoli, AS: “Rafa Marin non si muove, Conte pronto a lanciarlo”

Il difensore spagnolo, arrivato dal Real Madrid in estate, resta nei piani del club azzurro nonostante una sola presenza stagionale.Il futuro diè ancora tinto d’azzurro. Nonostante una sola presenza in magliadall’inizio della stagione, l’ex difensore del Real Madrid continua a rientrare nei piani della società e di Antonio.Secondo quanto rivelato dal giornalista Mirko Calemme sulle pagine di AS, il presidente De Laurentiis non ha alcuna intenzione di cedere il calciatore nel mercato di gennaio.“L’idea del club è cheMarín abbia spazio in questa fase di stagione”, scrive il quotidiano spagnolo, “gli azzurri non stanno valutando una mossa nel mercato di gennaio. I tifosi vogliono conoscere il suo valore e ilcrede nel difensore, sperando che diventi nei prossimi mesi un elemento importante della sua difesa”.