Minuscoli Maiuscoli | a Chiaiano spettacoli laboratori e incontri gratuiti per bambini e adulti

Leggi su Ildenaro.it

Dal 21 al 30 novembre, l’Auditorium Giovanni XXIII diospita la terza edizione del festivalalla Riscossa, organizzato da Il Teatro nel Baule in collaborazione con il Coordinamento Genitori Democratici e l’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII – Aliotta. Il programma del festival coinvolgerà, ragazzi edell’VIII Municipalità con 14 eventi(7, 5, 2) che spaziano dalle opere di Viviani al teatro di figura passando per la Commedia dell’Arte. L’iniziativa è promossa dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto Affabulazione e finanziata a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura. La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione, che può essere effettuata tramite email (organizzazione@ilteatronelbaule.