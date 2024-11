Liberoquotidiano.it - "La mano di Sinner". Jannik, il trionfo è totale: chi beccano nel pubblico a Torino | Guarda

La "grande bellezza" del tennis distrega anche Paolo Sorrentino, il regista da Oscar che dell'estetica, nei suoi film, ha fatto un mantra e che di miti dello sport, a partire da Diego Armando Maradona e della sua "de Dios", se ne intende eccome. C'era anche l'autore partenopeo seduto sugli spalti a, per godersi dal vivo ildinelle Nitto Atp Finals contro l'americano Taylor Fritz. E il fermo immagine di una sua espressione ha fatto il giro del web, diventando virale su X. E mentre i tifosi ancora si esaltavano per l'impresa del numero del Ranking Atp (lo sarà almeno fino a dopo gli Australian Open 2025, visto il vantaggio sui rivali), il 23enne di San Candido si collegava con Fabio Fazio per commentare a caldo la vittoria a Che tempo che fa, sul Nove.