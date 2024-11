Gaeta.it - La docuserie su Rigopiano: un’emozionante ricostruzione del disastro del 2017

Facebook WhatsAppTwitter La tragedia dell’hotel, che nel gennaioha strappato via la vita a 29 persone, è al centro della nuova“E poi il silenzio” prodotta da Sky Italia. Attraverso un racconto potente e commovente, la serie si propone di esplorare non solo la catastrofe, ma anche le responsabilità che potrebbero non essere state completamente chiarite. L’uscita della, prevista per il 20 novembre 2023, si colloca a pochi giorni da un’importante udienza in Cassazione riguardante la condanna di alcuni responsabili e l’assoluzione di altri.I luoghi della tragedia:e il Gran SassoSulle pendici del Gran Sasso, il luogo in cui sorgeva l’hotelè diventato nel tempo un simbolo della vulnerabilità delle strutture turistiche di montagna.