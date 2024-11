Gaeta.it - La CUPRA Night: un evento unico di intrattenimento e innovazione a Latina

Il 22 novembre, l'ICARGarage didiventerà il palcoscenico di una serata esclusiva che promette originalità e coinvolgimento: la. Questoriservato, che si svolgerà dalle 19:00 alle 23:00, offre un'esperienza innovativa per gli appassionati del brand. L'accesso è limitato, richiedendo inviti e una registrazione anticipata.Un'esperienza immersiva tra guida eLaè molto più di una semplice serata. Rappresenta un modo nuovo e audace di esplorare il mondo automobilistico. Gli ospiti saranno coinvolti in varie attività pensate per esaltare il brand e la sua ricerca di.In particolare, i test drive notturni offriranno l'opportunità di provare in prima persona le ultime novità. Questa esperienza verrà arricchita dallaVirtual Experience, una vera immersione nelle novità del marchio mediante l'uso della realtà virtuale.