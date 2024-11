Liberoquotidiano.it - Il caso di Fitto (e la vergogna del Pd) fa bene a Pancani: Coffee Break, grosse sorprese a La7

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE () Come potremmo chiamarla? Una forma di psicosi collettiva? Di regressione acuta del confronto politico? Una recrudescenza dell'antiberlusconismo riadattato alla Meloni? La “guerra” vergognosa che il Pd (con qualche eccezione) ha condotto contro la nomina di Raffaelea commissario europeo fa veramente disperare sul contributo che può dare l'opposizione alla nostra vita politica. Giustamente venerdì mattina sulla vicenda Andreaci ha aperto il suo. L'assurdità delle posizioni della sinistra si evinceva subito dal servizio introduttivo in cui esponenti dell'opposizione biascicavano motivazioni surreali per spiegare le loro perplessità sulla nomina dell'ex governatore pugliese, silenziati addirittura da una nota del Quirinale.