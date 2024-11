Ilfattoquotidiano.it - “Ho vomitato sangue, rotolavo sul letto gridando. Ho pensato di morire”: 33enne in ospedale dopo un’iniezione contraffatta “simile all’Ozempic”

“Il dolore era peggiore del parto,sul“. Con queste parole, Nicole Wright,madre di due figli originaria di North Ayrshire, in Scozia, racconta al Daily Mail l’incubo vissutoaver acquistatodimagrante in un salone di bellezza. La donna, desiderosa di perdere peso prima di una vacanza in Turchia, ha rischiato la vita a causa di un farmaco che sospetta essere contraffatto. Le è infatti bastato assumere una dose minima del farmaco sospetto per finire incon dolori insopportabili e vomito di, motivo per cui ora ha voluto rendere pubblica la sua storia per mettere in guardia chiunque contro l’uso di questi farmaci senza prescrizione medica.Tutto è iniziato lo scorso agosto quando, con l’obiettivo di perdere peso in vista di una vacanza in Turchia, Nicole ha acquistato delle iniezioni in un salone di bellezza per 120 sterline.