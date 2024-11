Lapresse.it - Gaza, ambasciata Palestina in Vaticano: “Le parole del Papa? Si basano sulle conclusioni dell’Onu”

Continuano a tenere banco nel dibattito internazionale lediFrancesco che, come riporta un’anticipazione del suo libro ‘La speranza non delude mai. Pellegrini verso un mondo migliore’, ha chiesto di indagare se nella Striscia disi stia verificando un genocidio da parte di Israele. “Crediamo che Sua SantitàFrancesco abbia basato la sua richiesta sulla conclusione preliminare della Corte internazionale di giustizia del 26 gennaio 2024, come anche di altre organizzazioni internazionali, tra cui la relatrice speciale delle Nazioni Unite (ONU) Francesca Albanese e altri sulla guerra a”, dice a LaPresse l’dipresso la Santa Sede. “Come dice sempre Sua Santità, ‘la guerra è sempre una sconfitta per l’essere umano'”, rimarca l’.“Abbiamo bisogno di tregua, aiuti e accordo su ostaggi”“Al momento, ciò di cui abbiamo bisogno è un cessate il fuoco immediato, aiuti umanitari urgenti mentre la carestia si sta diffondendo a, e l’accordo per il rilascio degli ostaggi“, dice ancora a LaPresse l’dipresso la Santa Sede.