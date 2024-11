Tg24.sky.it - Ercolano, esplosione in un palazzo: almeno due morti, si cercano dispersi

Leggi su Tg24.sky.it

Una fortesi è verificata in uno stabile a, in via Patacca: ci sonodueaccertati e ci sarebbero anche alcuni. Sul posto i carabinieri della tenenza diassieme ai vigili del fuoco e ambulanze. Secondo le prime ricostruzioni, lo scoppio si sarebbe verificato in un capannone, che potrebbe aver contenuto dei fuochi d'artificio: la circostanza, tuttavia, non è ancora stata confermata. Dal luogo dell'si leva una colonna di fumo visibile a grande distanza. Via Patacca è una zona isolata al confine trae San Giorgio a Cremano, con aree verdi e agricole.