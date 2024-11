Ilfattoquotidiano.it - “Da 8 mesi in ospedale per un intervento ai denti in Albania”, l’odissea di un 37enne raccontata dal fratello

Nei giorni in cui si indaga sulla morte di Margaret Spada, la 22enne che voleva rimodellare il naso, dalla Puglia arriva la notizia di unche è ricoverato da 8inin seguito a unaieseguito in. Ad attirare Simone Del Vecchio,web designer di Barletta, a Tirana era stata la prospettiva di fare un impianto aiin poco tempo e pagando una cifra decisamente più contenuta di quanto sarebbe avvenuto in Italia. Così ha deciso di farsi operare ripercorrendo la strada che due anni prima aveva già seguito sua mamma con successo. A raccontare la sua storia è stato il, Marco.Subito dopo l’eseguito il 13 marzo scorso, infatti, l’uomo si è sentito male ed ha subito quattro arresti cardiaci. Prima ricoverato in rianimazione a Tirana, è poi stato trasferito al Policlinico e di Bari e poi nella Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo dove è ancora ricoverato.