Così i democratici organizzano la resistenza a Trump

«Benvenuti nella». Jon Stewart ha avuto gioco facile nell’aprire una delle puntate post elettorali del Daily Show, show comico dichiaratamente di sinistra, usando l’arma dell’ironia per digerire il prossimo mandato di Donald. Ma al di là delle battute, è la sensazione che serpeggia tra molti deputati ed esponenti del Partito democratico, soprattutto quelli più a sinistra. Col tycoon alla Casa Bianca e il partito repubblicano che ha preso il controllo di Camera e Senato, almeno per i prossimi due anni la destra Usa avrà le mani libere per portare avanti la sua agenda. I timori più grandi a sinistra sono sostanzialmente due: il sovvertimento di molte delle politiche varate dall’amministrazione Biden e la scureiana su categorie fragili d’America, come i migranti. Per queste ragioni si sta formando un fronte abbastanza eterogeneo a sinistra che da un lato vuole sfruttare gli ultimi due mesi prima dell’insediamento diper mettere in sicurezza quanto fatto finora; e dall’altro vuole gettare le basi per la “” alismo 2.