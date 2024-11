Ilfattoquotidiano.it - “Cosa fare in caso di guerra”: la Svezia distribuisce ai cittadini un opuscolo su come prepararsi anche a un conflitto armato

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Unrivolto a tutti iper essere pronti indi stato d’emergenza o. Da oggi le famiglie svedesi riceveranno nella cassetta della posta copie di una brochure informativa, con consigli e raccomandazioni, redatta dalla protezione civile svedese e stampata in 5 milioni di copie. All’interno ci sono consigli pratici su quali scorte tenere in casa, liste e istruzioni per affrontare diverse situazioni di crisi, compreso un.Il titolo dell’è “Se scoppia una crisi o una” e si tratta di un aggiornamento rispetto a quello prodotto sei anni fa a causa,sottolinea il governo di Stoccolma, del peggioramento della situazione della sicurezza, con riferimento all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Brochure che, dopo l’aggiornamento, presenta adesso il doppio delle pagine rispetto alla precedente versione.