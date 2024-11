Ilgiorno.it - Colletta alimentare da record: a Lecco raccolte 42 tonnellate di cubo per i bisognosi

, 18 novembre 2024 – Quarantaduedi cibo. Non è caduto nel vuoto in provincia dil'appello lanciato da papa Francesco per la settima Giornata mondiale dei poveri celebrata ieri. Tanti lecchesi hanno partecipato come volontari e come donatori alla Giornata della. Solo nella quarantina di supermercati della zona nord della provincia aderenti all’iniziativa raccolti 42.392 chilogrammi di alimenti destinati ai. Saranno distribuiti nelle prossime settimane dagli operatori della ventina di enti assistenziali convenzionati col Banco. L’anno scorso la raccolta ha fruttato poco più di 40di cibo, una tonnellata e mezzo in meno. Il responsabile della“Al di là dell’ottimo risultato quantitativo – commenta Giovanni Panzeri, responsabile dellanel Lecchese –, ci ha colpito lo spirito positivo e aperto di chi ha donato così come di chi ha lavorato, anche solo per una manciata di minuti, perché l’iniziativa avesse un buon esito e fosse anche l’occasione di un incontro amichevole tra le persone”.