Arnautovic | Giorni difficili dopo il rigore sbagliato Un disastro

Markoha giocato ieri in Austria-Slovenia, partita conclusasi 1-1 in UEFA Nations League. L’attaccante dell’Inter spiega il suo momento su Sport Mediaset.DIFFERENZE – Markospiega le sue difficoltà tra Austria e club: «Qui vengo e gioco, all’Inter gioco meno perché ci sono grandi attaccanti. Una cosa difficile per me perché per tutta la mia vita ho sempre giocato dal 1?, però capisco le decisioni del mister. Faccio tutto il possibile all’Inter per aiutare Lautaro, Thuram, Taremi e Correa. Siamo in 5, cerchiamo di aiutarci, io voglio il meglio possibile per l’Inter, che ora non è il meglio possibile per me, però l’Inter è tutto, è la mia squadra e faccio tutto per aiutare la mia squadra»., le difficoltà post-con l’InterOBIETTIVI E DIFFICOLTÀ –ritorna sugli obiettivi e la difficoltà vissuta: «Scudetto e Champions? Credo che possiamo fare bene perché noi sappiamo quanto siamo forti, anche se le altre squadre non sono male: se ora vedi la classifica ci sono 5 squadre a 25 punti.