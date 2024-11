Quotidiano.net - Trudeau, alleati non possono sostituire supporto Usa a Kiev

Il Canada è impegnato per la vittoria dell'Ucraina e vuole una rapida fine della guerra, cose che "potrebbero accadere nei prossimi mesi" ma "siamo anche molto franchi: tutti glidel mondo non potrebberoun ritiro completo del sostegno degli Stati Uniti all'Ucraina": lo ha detto il primo ministro canadese Justinin un colloquio con Bloomberg, ripreso da Rbc Ukraine.ha inoltre dato il suo sostegno alla decisione del cancelliere tedesco Olaf Scholz di parlare direttamente con Vladimir Putin, affermando che porre fine alla guerra richiederà un certo livello di interazione con il presidente russo. "Tutti noi comprendiamo quanto sia importante vedere la fine della violenza in Ucraina, vedere la fine dei conflitti in tutto il mondo", ha dettoin Perù, dove stava partecipando al vertice della cooperazione economica Asia-Pacifico.