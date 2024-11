Ilgiorno.it - Pensionata reagisce: truffatori a mani vuote

Tentato furto ai danni di un’anziana sventato grazie alla risolutezza della. In azione due giovani e italiani, che si sono presentati come tecnici dell’acquedotto. Indossavano una mascherina nera che copriva per metà i volti. L’anziana, sola in casa, se li è trovati alla porta. Erano entrati, si scoprirà, forzando il cancello che dà sulla strada. Alla donna i due hanno detto di essere tecnici incaricati di verificare l’esistenza di una perdita. Lei li ha fatti entrare ma, appena dentro casa, uno di loro ha spruzzato una sostanza e poi se ne sono andati dicendo che sarebbero tornati dopo mezz’ora con le opportune strumentazioni. La padrona di casa, dopo aver respirato la sostanza spruzzata da uno dei due, è stata colta da nausea e questo l’ha insospettita. Quando i due finti tecnici si sono ripresentati alla sua porta, l’anziana non li ha fatti entrare minacciando di chiamare i carabinieri.