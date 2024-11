Lanazione.it - “Non succeda mai più”: ucciso da squilibrato al pronto soccorso, l’appello del figlio

San Giuliano Terme (Pisa), 17 novembre 2024 – “Non deve succedere mai più”. I figli di Giorgio Tani sono a casa con la mamma rimasta “sola”, dopo la tragedia, il 79enne di Orzignano è morto dopo essere stato aggredito nella sala d’attesa del: il corpo si trova ora a medicina legale in attesa dell’autopsia. In carcere, le accuse si sono aggravate con il decesso della vittima, c’è un 47enne di origini romene che era stato portato in ospedale dal 118 perché in forte stato di agitazione per aver assunto alcol. I due fratelli sono commossi per la tanta solidarietà ricevuta. “Ringraziamo la comunità, anche il sindaco Cecchelli ci ha chiamato”. Un grazie particolare va poi ai fratelli di Piero Orsini (il medicoin strada), Maria Greta e Giuseppe, che hanno inviato alla famiglia Tani un messaggio di vicinanza.