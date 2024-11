Gaeta.it - Incidente shock a Palermo: crollo dell’ascensore ferisce cinque persone, inclusi tre bambini

Facebook WhatsAppTwitter Un gravesi è verificato a, quando le corde di un ascensore situato in una palazzina a due piani si sono spezzate, causando la caduta dellea bordo. L’episodio, avvenuto nella notte tra il 14 e il 15 ottobre, ha lasciatoferite, tra cui due donne e tre. La drammatica situazione ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi, che hanno affollato via Mura di San Vito, nel rione Capo, proprio accanto al comando provinciale dei Carabinieri.Dinamica del sinistroLa notte scorsa, nel cuore di, si è realizzato un evento tragico mentre l’ascensore della palazzina di via Mura di San Vito ha ceduto. Non è chiaro al momento se il malfunzionamento derivi da difetti strutturali o dalla non conformità alle norme di sicurezza.