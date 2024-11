Sport.quotidiano.net - Fortitudo Crisi continua, capolinea Cagnardi

CIVIDALE 86BOLOGNA 75 GESTECO CIVIDALE DEL FRIULI: Redivo 25, Marks 9, Marangon 2, Dell’Agnello 19, Berti 3, Ferrari 8, Rota 9, Mastellari 8, Miani 3, Micalich ne, Vivi ne, Piccionne ne. All. Pillastrini. FLATS SERVICE BOLOGNA: Fantinelli 4, Bolpin 8, Mian 24, Gabriel 12, Freeman 16, Giordano, Panni 2, Battistini 9, Menalo, Ferrucci ne. All.. Arbitri: De Biase, Chersicla, Masi. Note: parziali 23-10, 42-30, 63.53. Tiri da due: Cividale 16/27;18/35. Tiri da tre: 10/20; 10/30. Tiri liberi: 24/30; 9/16. Rimbalzi: 33; 32. CIVIDALE DEL FRIULI (Udine) Lasprofonda anche a Cividale. Quarta sconfitta consecutiva, la settima in 11 partite che potrebbe costare in queste ore la panchina la Devische paga errori suoi, ma anche quelli di una squadra chea girare a vuoto.