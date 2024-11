Thesocialpost.it - Edoardo Giovanbattista Austoni rientra a casa e muore, aveva detto alla moglie: “Vado a prendere le birre”

Un uomo di 52 anni,, è stato trovato morto nella sua abitazione di via Giovanni Ameglio 5, a Milano, in circostanze ancora da chiarire. Secondo le prime ricostruzioni, il 52enne, dopo essere uscito di, sarebbeto e si sarebbe accasciato sul divano, dove è stato trovato privo di vita.che sarebbe uscito per comprare delle. Leggi anche: Schiacciato dal suo trattore: uomo morto sul colpoera uno dei sei figli di, luminare di Urologia e Andrologia, pioniere della cura delle disfunzioni erettili maschili. Il medico fu vittima di un agguato a colpi di pistola, la sera del 20 novembre 2006, quando la sua auto venne affiancata in via Dezza da uno scooter. Il guidatore, mai scoperto, sparò per dieci volte contro, ferendolo alle gambe e alle braccia per poi fuggire.