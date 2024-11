Gaeta.it - Chiusura definitiva del “Castello delle Cerimonie”: la Corte di Cassazione pone fine a un’era a Sant’Antonio Abate

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La storica struttura del “Grand Hotel La Sonrisa”, conosciuta da tutti come il “”, si appresta a chiuderemente. La recente sentenza delladiha convalidato la lottizzazione abusiva dell’area, permettendo al Comune didi procedere con l’acquisizione del bene e la revocalicenze. Questo sviluppo segna un momento significativo nella storia locale, creando forti sentimenti tra residenti e appassionati del noto programma televisivo.La sentenza delladie le conseguenze per ilLadiha dato il via libera al Comune di agire, confermando che la lottizzazione del terreno su cui sorge il “” è stata effettuata in modo illegittimo.