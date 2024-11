Gaeta.it - Celebrazione storica nella basilica di San Vitale: il cardinale Parolin riflette su fede e identità

Facebook WhatsAppTwitter Un’importantesi è tenutadi San, a Roma, per commemorare il 25° anniversario dell’assistenza pastorale deili romeni di rito latinocapitale. Durante la Messa, ilsegretario di Stato, Pietro, ha sollevato il tema della memoria e della cristianità non divisa, ponendo l’accento sull’importanza di riconnettersi con le proprie radici ein un contesto di profondi cambiamenti sociali e storici.La messadi SanLa Messa celebrata dalPietrosi è svolta presso ladi San, una strutturaa fianco del Palazzo delle Esposizioni, in via Nazionale. Occasione della cerimonia era il perpetuo impegno della chiesa verso la comunità romena, una realtà che ha visto varie fasi di sviluppo e cambiamenti nel corso degli anni.