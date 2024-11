Ilrestodelcarlino.it - "Casa devastata dai ladri. Anche due colpi sparati"

Una telefonata per ringraziare i carabinieri per il lavoro svolto. E’ ciò che ha fatto Sascha Marozzi, il 1 novembre protagonista di uno spiacevole episodio: alcune persone si sono introdotte all’interno della sua, a Brecciarolo, mentre l’uomo per fortuna era fuori. Ioltre che rubare diverse attrezzature hanno devastato completamente l’abitazione e inoltre hanno esploso duedi arma da fuoco. "Volevo semplicemente – esordisce Marozzi – ringraziare i carabinieri del Radiomobile e Reparto Investigazioni Scientifiche, quegli splendidi ragazzi, che hanno lavorato alacremente per fare giustizia dopo che due persone". Cosa è successo? "Venerdì 1 novembre, si sono intrufolate dopo le 23.30 nella mia abitazione a Poggio di Bretta per rubare: trapani, condizionatori, avviatori e diversi materiali, compresa la mini moto di mio figlio.