Uomini e Donne, botta e risposta al veleno tra Ursula Bennardo e Sossio Aruta: "Figli usati come strumento mediatico"

Ancorasifra. L’ex coppia del Trono over dia circa un anno dalla (nuova) rottura continua a essere protagonista di infuocate liti a mezzo social.Nei giorni scorsi l’ex cavaliere del dating show di Maria De Filippi aveva ancora una volta accusato l’ex compagna di non permettergli di passare del tempo con laa Bianca.Dopo la fine della relazione,ha fatto ritorno in Campania, sua terra di origine, mentreè rimasta a vivere in Puglia con la bambina. Tuttavia, stando a quanto raccontato da, lapiù volte è andata nelle vicinanze del luogo in cui lui abita senza farglielo sapere, negandogli così la possibilità di passare del tempo con Bianca.Poco fa l’ex dama del programma di Canale 5 dopo essere stata travolta da diverse critiche ha voluto replicare alle ultime accuse del suo ex compagno:Prometto sempre a me stessa di continuare a portare avanti nel rispetto dei mieiprivacy, ma sono stanca di sapere che c’è gente insensibile e crudele che giudica e offende perché sente o legge cose false sulla mia persona.