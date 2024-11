Romadailynews.it - Traffico Roma del 16-11-2024 ore 09:30

Luceverdetrovati dalla redazione e rallentamenti per incidente in via Federico patetta all’altezza di via Salvatore d’Amelio chiusa alvia Agostino Chigi per il cedimento del manto sto all’altezza di via Bazzini deviatore linee bus 2018 e 19 alle 15 di questo pomeriggio da Piazza Vittorio Emanuele II partirà un corteo diretto a via Prenestina dopo aver percorso via Santa Croce in Gerusalemme via Statilia Piazza di Porta Maggiore via Casilina a Piazza del Pigneto con Arrivo per le 19 in via Prenestina all’Euro chiusa viale Europa tra qui e viale Pasteur percorso sentire lo svolgimento della festa del cioccolato deviazioni per molte linee bus della zona per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da dicevano è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità