Rugby Quesada | Georgia ha difesa forte dovremo restare concentrati

“Conosco molto bene ilno, molti hanno giocato e giocano in Francia, e sono tutti bravi. Hanno messo in difficoltà gli All Blacks XV, hanno unamolto. Lasta crescendo, hanno una passione incredibile“. Così il ct dell’Italia del, Gonzalo, in vista della partita di Autumn Nations Series di domenica a Genova contro la. Un match che vedrà gli Azzurri cambiare otto giocatori su quindici rispetto alla partita contro i Pumas: “Avevamo già deciso che avremmo invertito le prime linee tra quelli che hanno giocato con i Pumas e la. Riccioni è rientrato in gruppo ma abbiamo preferito Ceccarelli che invece è al 100%. Abbiamo fatto lo stesso discorso con Ruzza e Zambonin, quindi spazio a Favretto che ha fatto un buonissimo inizio di stagione.