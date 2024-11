Agi.it - Nordio sull'Autonomia differenziata: "La sentenza della Consulta dovrebbe eliminare il referendum"

AGI - "LaCorte Costituzionale, letta a spanne, è più che equilibrata, e la condivido". Lo ha detto intervenendo dal palco del Forum di Fondazione Iniziativa Europa in corso a Stresa, il ministroGiustizia Carlo. "Ma per dare una interpretazione tecnicamente corretta - ha aggiunto - occorre leggere le motivazioni che saranno sicuramente articolate e molto lunghe. "Detto questo - ha proseguito il ministro - è sicuro che laprodurrà un avanzamento probabilmente di mesi o forse anche di anni verso una soluzione definitiva, magari referendaria". Quanto all'ipotesi che il pronunciamentopossa impedire il, il ministro ritiene ("con prudenza") di sì: "E' intervenuta pesantemente su alcuni settori che sono quelli proprio tipici delalmeno per ora la possibilità del".