"Nessuno si preoccupa delle case popolari"

"La storia di una famiglia costretta a vivere in una casa inagibile, mentre il Comune non predispone le graduatorie per assegnare leErap, spiega come all’amministrazione Ciarapica interessi poco l’emergenza abitativa". Francesco Micucci, capogruppo consiliare del Pd, già lo scorso gennaio aveva denunciato i ritardi nella formazionegraduatorie per 34 appartamenti in affitto agevolato in via Marchetti. Dopo quasi un anno poco o niente si è mosso e chi è in graduatoria deve attendere tempi incompatibili con il proprio Isee e l’impossibilità di permettersi una casa sul mercato cittadino, dove sono esplosi i prezzi degli affitti e quelli di acquisto del metro quadrato. "Vanno tutti a rallentatore e il personale comunale è soprattutto impegnato a predisporre varianti urbanistiche presentate da imprenditori o piani casa, tutti progetti per la Civitanova che ha disponibilità finanziarie.