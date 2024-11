Oasport.it - MotoGP oggi in tv, GP Barcellona 2024: orari qualifiche e Sprint Race, streaming, programma TV8 e Sky

, sabato 16 novembre, giornata piuttosto intensa e importante a, sede dell’ultimo round del Motomondiale. Sul tracciato catalano assisteremo a prove libere,e alle, in riferimento alla, e lo spettacolo non mancherà di certo. Una pista molto tecnica che richiederà una messa a punto perfetta.Nella classe regina ci si aspetta il confronto diretto tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin. Lo spagnolo (Ducati Pramac) è in testa alla classifica mondiale, con 24 punti di margine su Pecco ed è vicinissimo alla sua prima corona. Bagnaia dovrà cercare di vincerelae la gara domenicale, ma potrebbe anche non bastare dal momento che Martin ha un margine confortante.Vedremo se ci saranno altri interpreti che si inseriranno lotta iridata, considerando Enea Bastianini e Marc Marquez in particolare, desiderosi di ben figurare in questo appuntamento.