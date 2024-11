Mostre | ecco Wehome viaggio fotografico sul ruolo della famiglia

Leggi su Ildenaro.it

«Noi, Casa». E’ questo il titolomostra fotografica itinerante che narra l’attualitàideata per festeggiare i 50 anni del Cisf (Centro Internazionale Studi) e che approda dal 18 novembre a Napoli , allo Spazio«Nina Moscati» Aps, che da anni lavora sulla formazione del consulente familiare Aiccef dedicandosi all’ascolto delle famiglie in difficoltà relazionali per promuovere scelte consapevoli e responsabilità nonché concorrere all’affermazione di una coscienza etica e morale. La mostra fotografica ideata per i 50 anni del Cisf sarà in esposizione allo SpazioNina Moscati, in via Nicola Rocco 19, che quest’anno celebra i propri dieci anni di attività ospitando la mostra dal 18 al 29 novembre con ingresso libero dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 19.