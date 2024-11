Terzotemponapoli.com - Moggi: “Conte ha fatto presente un problema che veramente esiste”

Luciano, ex dirigente sportivo di Napoli e Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb. Di seguito quanto affermato., la Juventus e Motta“Juventus? Vanno valutati in prospettiva perché è un gruppodi giovani, che deve avere il tempo di crescere. Non è pronto oggi per vincere, ma può venire fuori in futuro perché ci sono giocatori molto buoni. Non si costruiscono le cose in un anno, ma le cose stanno andando discretamente bene” Su Motta: “Se mi convince la squadra, mi convince anche lui. Ha dovuto fare i conti con gli infortuni, quello capitato a Bremer non è uno scherzo, ora ce n’è stato un altro. Devono andare avanti così, pensando di essere competitivi in un paio di anni a tutti i livelli e credo possano farcela. Giuntoli haun buon lavoro”.