Quotidiano.net - Media, 10 palestinesi uccisi in raid su ex scuola a Gaza

Un attacco israeliano ha ucciso 10e ne ha feriti almeno altri 20 in un ex edificio scolastico nel campo profughi di Shati aCity, che attualmente ospita famiglie sfollate: lo hanno riferito i medici come riporta Haaretz. NellaAbu Assi gestita dall'Onu, dove sono in corso le operazioni di soccorso, potrebbero esserci ancora persone intrappolate sotto le macerie, hanno affermato le autorità sanitarie. Oggi l'esercito israeliano ha riferito che due razzi lanciati contro Israele dalla Striscia disettentrionale sono stati intercettati.