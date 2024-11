Oasport.it - LIVE Sinner-Ruud 6-1, 5-2, ATP Finals 2024 in DIRETTA: doppio break, siamo ai titoli di coda

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Neanche il nastro inganna, che trova la coordinazione per andare a segno con il diritto.15-0 Ace al centro di. Sta distruggendo il n.7 del mondo, non il n.70..5-2 NON E’ POSSIBILEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!aveva servito benissimo con traiettoria esterna., in allungo, ha trovato una risposta vincente con il diritto incrociato. Superbo, da non credere!!15-40 Largo il rovescio dello scandinavo.15-30ha dovuto fare il punto tre volte!irreale per come ha recuperato ben due smash, poi volée di rovescio risolutiva del norvegese.0-30 Risposta velenosa di, lungo il rovescio di.0-15 Largo il diritto lungolinea del norvegese.4-2 E ancora un ace esterno di un devastante n.1 del mondo.40-30 Lungo il rovescio di, aggredito dalla risposta dello scandinavo.