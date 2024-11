Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Barcellona 2024 in DIRETTA: Bagnaia strappa la pole e mette pressione a Martin. Alle 15.00 la Sprint

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA GRIGLIA DI PARTENZA11.36 La nostradelle qualifiche del Gran Premio difinisce qui. Grazie per averci seguito e l’appuntamento è per le 15.00 con laRace. Un caro saluto e a più tardi.1135 La classifica della Q2:1 1 F.1’38.6412 41 A. Espargarò +0.0553 93 M. Marquez +0.1574 89 J.+0.2085 21 F. Morbidelli +0.2456 31 P. Acosta +0.3087 12 M. Viñales +0.3518 23 E. Bastianini +0.4379 72 M. Bezzecchi +0.48010 20 F. Quartararo +0.56811 73 A. Marquez +0.61112 5 J. Zarco +0.85311.34dovrà essere bravo alla partenza: fondamentale sarà stare davanti in curva 1. Dallo start alla staccata c’è tanta distanza, quindi serve un ottimo spunto e un’ottima progressione.11.33 Un’altraperche fa il suo dovere: oggi ha fatto il massimo, si è messo due piloti tra lui ee proverà areal suo rivale.