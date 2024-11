Lanazione.it - Lista di Comunità per attivare lo streaming delle sedute

Arezzo, 16 novembre 2024 – Nel Consiglio Comunale di Bibbiena, il 28 ottobre è stata approvata la mozione delladiperlo. “Con questo servizio – spiega Silvia Rossi, capogruppo delladi– i cittadini potranno seguire le discussioni sul futuro della nostraanche senza essere fisicamente presenti in sala. È un passo importante per rendere le istituzioni più trasparenti e vicine alle persone.” Tuttavia, la questione non è nuova. “La stessa proposta era stata già approvata nel 2020, su iniziativa del gruppo Bene Comune. Eppure, in quattro anni, nulla è stato fatto per metterla in pratica,” sottolinea Rossi. Ladievidenzia cheloè un’operazione semplice e poco costosa: “Basta uno smartphone e un canale YouTube.