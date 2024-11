Ilrestodelcarlino.it - La Favola di Atalanta. Opere di Guido Reni rilette con una nuova luce. Quella della poesia

È la città di, Bologna. Nell’universoPinacoteca Nazionale ce n’è solo uno, vera star, protagonista, preziosa, mostra Ladie i poeti che fino al 16 febbraio riporta le lancette dell’orologio a quel periodo d’oro fra Cinquecento e Seicento in cui Bologna era centro privilegiato di un fermento culturale e di scambi fra pittura e versi, che arrivavano fino a Roma. É infatti lala chiave di lettura di dipinti in molti casi già noti – anche di Artemisia Gentilischi, Agostino e Ludovico Carracci, Lavinia Fontana – che però, "scardinando la categoria dello stile" acquistano ora nuovo significato. Svelando amicizie. Riproporre le, dell’Istituzione bolognese e non solo, sotto lainedita data dalla ricerca e dallo studio, è stato negli ultimi quattro anni il segno profondo lasciato dalla direttrice Maria Luisa Pacelli, che ieri era però presente in veste di curatricemostra con Giulia Iseppi e Raffaella Morselli.