Iltempo.it - Insegnante aggredita, spunta il post che ha scatenato il blitz: accuse e veleni

Lascia sgomenti l'aggressione da parte di una trentina di genitori e familiari - tra loro ci sarebbero anche dei nonni - di alunni di una scuola media di Scanzano a Castellammare di Stabia ai danni di unadi sostegno. Le indagini sono in corso per stabilire anche la miccia che hala violenza del gruppo nei confronti della docente (ha riportato diverse lesioni e un forte trauma cranico) e di suo padre, anche lui ferito e con un polso rotto. Giovedì mattina, quando sono avvenuti i fatti, è stato necessario l'intervento dei carabinieri nell'istituto del centro del litorale sud di Napoli per fermare la spedizione nei confronti della donna che sarebbe stata accusata dal gruppo di aver avuto comportamenti non convenzionali nei confronti dei bambini. Sull'intera vicenda sono in corso accertamenti e indagini, su cui vige il più stretto riserbo per la delicatezza della vicenda che riguarda minori.