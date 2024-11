Gaeta.it - Incidente stradale mortale: giovane donna coinvolta in un tamponamento

Facebook WhatsAppTwitter Un drammaticoha colpito unadi 24 anni, che si trovava alla guida di un veicolo coinvolto in unsu una strada locale. Secondo le dichiarazioni della polizia e le prime ricostruzioni, l’alta velocità potrebbe essere stata un fattore determinante nell’accaduto. L’impatto con un altro veicolo ha causato un grave, portando la vittima in ospedale per accertamenti riguardanti l’eventuale assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti.La dinamica dell’Le informazioni disponibili parlano di una collisione avvenuta in un punto critico della carreggiata, dove la vittima ha tamponsato un altro veicolo. Questo impatto ha provocato un effetto a catena, sbalzando due passeggeri all’esterno dell’auto. La scena si è presentata particolarmente cruenta, con il guard rail evidentemente danneggiato dall’urto violento.