Golf | Novak e Campos in testa alle Bermuda calo di Francesco Molinari

Si è concluso, in un orario decisamente inconsueto per il PGA Tour, il terzo giro del ButterfieldChampionship in corso di svolgimento al Port RoyalCourse di Southampton (città solo omonima di quella più nota in territorio d’Inghilterra). A guidare le danze ci sono Andrew, ventinovenne nativo della North Carolina, e Rafael, portoricano. I due, sostanzialmente, è come se si marcassero stretti: giro in 62 per entrambi, un -9 che consente loro di salire a -16.Non trova invece l’abbrivio giusto Justin Lower: per lui, nonostante un -3 che sarebbe valido su una buona fetta di percorsi, c’è la discesa in seconda posizione a -15. Dietro di lui, a -13, l’uomo del giorno: Wesley Bryan riesce, infatti, a infilare un -10 che sa di record su queste 18 buche, con 6 birdie e 2 eagle.