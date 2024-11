Inter-news.it - F. Esposito: «Difficile un inizio migliore! All’Inter al doppio degli altri»

Francesco Pioha parlato dal ritiro di Tirrenia, dove si trova con la nazionale Under 21. Le sue parole, riportate dal sito ufficiale della FIGC, si concentrano in particolar modo sul suodi stagione e sulla sua crescita nella Primavera dell’InterDI STAGIONE – Sei gol in Serie B con la maglia dello Spezia, squadra in cui è in prestito d, e quattro segnati nella sfida dell’Italia Under 21 vinta contro San Marino. Unstagionale ottimo quello di Francesco Pio, che mostra ottimi margini di crescita. L’attaccante di proprietà nerazzurra ha parlato dopo l’ultimo pareggio contro la Francia: «Quella contro la Francia è stata una partita, contro un avversario forte fisicamente e tecnicamente. Ma abbiamo giocato a viso aperto, dimostrando di essere anche noi a un ottimo livello.