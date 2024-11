Ilfattoquotidiano.it - “Esistono 15 tipi di orgasmo? Sì. Il piacere femminile è complesso, mentre è più facile quello maschile”: lo spiega la dottoressa Toscano

: ecco un termine che ha fatto versare fiumi di inchiostro e la cui complessità per certi versi ancora sfugge, anche perché riesce sempre a sorprendere sotto molti aspetti. Ma prima che vi immaginiate contorte posizioni tantriche da manuale, è bene sapere che le variazioni sul tema sono di tipo psicologico più che fisiologico. “Anatomicamente, unsi riferisce a una serie di contrazioni che si verificano nella regione genitale, quindi definendo ‘’ unicamente in termini di una risposta fisiologica, unè un”, precisa lo psicologo sociale Justin Lehmiller, autore del blog Sex and Psychology.A variare è piuttosto l’esperienza psicologica, influenzata da una serie di fattori (atmosfera, intimità con il partner ecc.). Perché intorno a questo fenomeno naturale c’è tutto un mondo di sottili sfumature che lo rendono affascinante e misterioso, soprattutto entrando nell’universo della donna.