Collisione sulla Tem. Deceduto un quarantenne

Alberto Lupi,residente a Merlino, è rimasto vittima di un incidente avvenuto giovedì, poco prima della mezzanotte, sul tratto della Tem, la Tangenziale Esterna Milanese in territorio di Vizzolo Predabissi. Nello schianto sono stati coinvolti tre veicoli ed è rimasto ferito anche un 56enne trasportato poi al San Raffaele in codice giallo. Altre due persone, un 33enne e una 40enne, sono invece rimaste illese. Secondo una prima ricostruzione, Alberto Lupi, alla guida di una Golf, avrebbe tamponato una Fiesta con a bordo due persone, un uomo di 33 anni e una donna di 40. Dopo l’impatto, gli occupanti di entrambi i veicoli sono scesi per valutare i danni e accertare l’accaduto. Lupi è quindi tornato a bordo della propria auto - che era rimasta, di traverso, ad occupare parte della carreggiata – per prendere alcuni documenti; a quel punto è arrivato una terza vettura, una Passat, il cui conducente non è riuscito ad evitare l’impatto e ha travolto la Golf col 40enne ancora nell’abitacolo.