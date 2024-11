Chiara Petrolini e la morte del neonato per il taglio del cordone ombelicale | Aveva gli occhi aperti ma non emetteva suoni

Leggi su Open.online

Ha «un’astuzia e un’abilità manipolatrice fuori dal comune», secondo la pm Francesca Arienti. Eppure dai verbali degli interrogatori di, che ha confessato di aver sepolto due neonati nel giardino della villa di famiglia in via Baietta a Vignale di Traversetolo in provincia di Parma, si percepisce una grande confusione. Nell’ordinanza del gip Luca Agostini la 21enne studentessa di scienze della formazione sostiene di averlo fatto «perché è la prima cosa che mi è venuta in mente». Per poi aggiungere: «Li volevo, volevo dirlo ai miei genitori ma non ce l’ho fatta». Dice di essere andata a ballare dopo il secondo parto «perché stavo bene fisicamente e facevo finta di niente». E aggiunge di essere stata in silenzio con la famiglia «perché non sapevo come dirvelo, avevo paura».