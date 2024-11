.com - A caccia di tempeste: la strategia dei navigatori oceanici per vincere le regate

(Adnkronos) – Probabilmente è l’unica categoria che potrebbe trarre un minimo di vantaggio dal cambiamento climatico in atto sul pianeta: sono i velistiimpegnati nelle competizioni più lunghe ed estenuanti. Come il Vendée Globe, la cui decima edizione è in corso, con i primi che hanno già doppiato le isole Canarie a meno di una settimana -domenica scorsa, davanti a una folla di 300.000 persone inzeppate nel paesino vandeano di Les Sables d’Olonne- dalla partenza della regata più dura del mondo Vendée Globe, come funziona In solitaria, senza scalo né assistenza, sugli Imoca 60 che in una quindicina di esemplari sfoggiano i foil per sollevare scafi ma non sullo specchio acqueo piatto di Barcellona, sede dell’ultima America’s Cup, bensì sulle colline mobili degli oceani, lontani da ogni terra e lungo rotte che prevedono navigazioni alle latitudini estreme tra i 40 e i 50 gradi.