Quotidiano.net - Unghie argento, la nail art dell’inverno 2025 è futurista con richiami al vintage

Leggi su Quotidiano.net

La fine dell’autunno 2024, in vista del prossimo anno, ha portato in scena la tendenza delle, sfoggiata da Selena Gomez durante l'Academy Museum Gala. Ma silvers scintillanti di grande impatto sono state mostrate anche da Dua Lipa e Megan Fox, estimatrici di questa manicure metallizzata, sofisticata e dal fascino rock. Gli smalti giusti A seconda dei propri gusti e delle proprie esigenze, gli smalti per ottenere un mix di allureanni ’60 ed effettospaziano dall’classico a toni più innovativi come l'-azzurro e l'-verde. Per la maggior parte, questi prodotti hanno sfumature perlescenti e sono impreziositi da riflessi metallici che catturano la luce. Le finiture cromate permettono di personalizzare la manicure, creando effetti diversi a seconda del proprio stile.