Lanazione.it - Un aiuto per il pronto soccorso . La casa della salute centro est ospiterà l’ambulatorio per casi lievi

Leggi su Lanazione.it

Un Pir, Punto di intervento rapido, anche a Prato. Una novità annunciata mesi fa dalla regione Toscana e dall’Asl Toscana, destinata a decollare con almeno un paio di mesi di ritardo. In città la sede del Pir, un ambulatorio per trattaree sollevare ildi dover prendere in carico situazioni non di emergenza, dovrebbe essere alladi Pratoest in via fra’ Bartolomeo. Ma non è detta ancora l’ultima parola; non è escluso che possa trovare spazio, per esempio, alGiovannini. Ma si tratta solo di voci Oltre all’incertezzasede, c’è anche l’incertezzadata: il primo giorno di sperimentazione, che durerà sei mesi, potrebbe essere il 2 o il 16 dicembre. Alladi via fra’ Bartolomeo, la prima candidata, è previsto un sopralluogo martedì prossimo da parte dell’Asl: i tecnici dovranno verificare se ci sono gli spazi adeguati per il nuovo servizio.